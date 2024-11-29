Avrupa savaşa hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve artan gerilim Avrupa'da derin bir korku başlattı. Savaşın kendilerine sıçramasından korkan Avrupalılar önlemler almaya başladı.

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Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ve karşılıklı balistik füze saldırıları Avrupa'da derin bir endişeyi de beraberinde getirdi. Avrupa ülkeleri hazırladığı broşürlerle, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl sığınak inşa edileceği, yiyecek stoklanacağı ve elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

Almanya, saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor. İsveç, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıtıyor. Yarım milyon Finli şimdiden bir acil durum hazırlık rehberi indirmiş durumda.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Baltık bölgesindeki güvenlik gerilimlerini önemli ölçüde arttırdı ve Finlandiya ile İsveç'i on yıllardır süren bağlantısızlık politikalarını terk ederek NATO'ya katılmaya teşvik etti. Ancak askeri kapasite her şey demek değil: Vatandaşların da hazırlıklı olması gerekiyor. İsveççe broşürün önsözü, "Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Şu anda dünyanın bizim bölgemizde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Terörizm, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları bizi zayıflatmak ve etkilemek için kullanılıyor" diyor. İngilizce olarak da mevcut olan broşür, "kolektif direncin" şart olduğunu ve İsveç'in saldırıya uğraması halinde herkesin İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için üzerine düşeni yapması gerektiğini, herkesin İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçası olduğunu belirtiyor.

"SU OLMADIĞINDA TUVALETİN KULLANIMI"

The Guardian'da yer alan habere göre İsveçliler bu tür kamu bilgilendirme broşürlerine uzun zamandır aşina. Bunların ilki ikinci dünya savaşında yayınlandı.

Sonuncusu ise diğer konuların yanı sıra uyarı sistemleri, hava saldırısı sığınakları, dijital güvenlik ve su olmadığında tuvaletin nasıl kullanılacağı gibi konularda tavsiyelerde bulunuyor.

Ayrıca evde iyi miktarda su bulundurulması (ve suyun hala güvenli olup olmadığının her yıl kontrol edilmesi), bol miktarda battaniye, sıcak tutacak giysi ve alternatif ısıtma sistemi bulundurulması, pille çalışan bir radyo alınması ve bol miktarda enerji açısından zengin, çabuk hazırlanabilir yiyecek depolanması tavsiye ediliyor.

NÜKLEERE KARŞI İYOT TABLETLERİ

Norveç'in sivil savunma müdürlüğü DSB, ülkedeki 2,6 milyon haneye benzer bir kitapçık dağıttı. Kitapçıkta iklim değişikliği, dijital tehditler ve "en kötü durumda savaş eylemlerinden" etkilenen "giderek daha çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Norveç broşürü insanlara örneğin "gevrek ekmek, konserve bakliyat ve fasulye, konserve sandviç ezmeleri, enerji barları, kuru meyve, çikolata, bal, bisküvi ve kuruyemiş" gibi en az bir haftalık bozulmayan gıda bulundurmalarını tavsiye ediyor.