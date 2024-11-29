Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katıldığı TRT World Forum'da konuşma yaptığı sırada bir katılımcı provokasyona girişmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız." demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; konuya ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde;

"FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKAN EN DEĞERLİ SİYASİ EYLEMLERİN SAHİBİDİR"

"Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur. Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir." ifadeleriyle Filistin halkına yönelik desteklerini yineledi.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle baskıya, işgale, zulme ve soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına olan sarsılmaz desteğimizi şahsım ve milletim adına en güçlü duygularla ifade etmek istiyorum.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 50 bin masum Filistinli kardeşimizin şehit düştüğü Gazze’ye insani yardımların yeterli, güvenli, sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırılması zaruri bir hal almıştır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize bugüne kadar 86 bin ton insani yardım gönderdik.

Kış mevsimi gelmeden önce bölgedeki mazlumlara yönelik yardımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz.

Gazze soykırımının uluslararası hukuk normları içerisinde cezalandırılması gerekmektedir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir.

Uluslararası hukuk uyarınca 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması, bölgede adil ve kalıcı barışın olmazsa olmaz şartıdır.

Türkiye, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. Mazlum Filistin halkına ve haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği kararlılıkla, güçlü bir şekilde ve artırarak devam ettireceğiz."