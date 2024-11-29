Türkiye'den Suriye açıklaması! 2 bölgeye dikkat çekildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan şiddetli çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İdlip ve Mücavir'de sükunetin sağlanması ülkemizin açısından öncelikli meseledir" dedi.

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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de Esed rejimi ve rejim karşıtı güçler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

'İDLİP VE MÜCAVİR'DE SÜKUNETİN MUHAFAZASI ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNCELİKLİ MESELEDİR'

Türkiye için 2 bölgenin öncelikli mesele olduğunu vurgulayan Sözcü Keçeli,

"İdlip ve mücavir bölgedeki gelişmeler hakkında:

Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir.

2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi’yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir.

İdlip’e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur.

'TÜRKİYE TARAFINDAN BÜYÜK ÖNEM TEŞKİL ETMEKTEDİR'

Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesi, Türkiye bakımından büyük önem teşkil etmektedir.

Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır.

Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz." dedi.