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Hollanda Başsavcılığı, İsrail'e F-35 parçası ihracatının durdurulması kararının onanmasını istedi

Hollanda Başsavcılığı, İsrail'e F-35 parçası ihracatının durdurulması kararının onanmasını istedi

Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları ihracatının durdurulmasına ilişkin Temyiz Mahkemesi kararının onanması yönünde görüş bildirdi.

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Hollanda Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, İsrail'in F-35 uçaklarıyla Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal etme riski bulunduğu gerekçesiyle Lahey Temyiz Mahkemesinin 12 Şubat’ta aldığı kararın geçerli kalması istendi.

Açıklamada, Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı Paul Vlas'ın mütalaasında, İsrail'in F-35 savaş uçaklarıyla Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riski bulunduğuna dikkat çektiği ve bu sebeple ihracatın durdurulması yönündeki Lahey Temyiz Mahkemesi kararının onanmasını istediği kaydedildi.

Başsavcı Vlas'ın, Hollanda'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca, askeri malzemelerin ihracatının böyle açık bir risk durumunda yasaklanması gerektiğini savunduğu aktarılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararının kısa sürede açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

İnsan hakları kuruluşları İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulması için dava açmıştı

Hollanda'da insan hakları örgütleri Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulması talebiyle Hollanda hükümeti aleyhine dava açmıştı.

İnsan hakları örgütleri, F-35 parçaları tedarikiyle, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetmişti.

İlk derece mahkemesi, 15 Aralık 2023’teki kararında, Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığını belirterek insan hakları örgütlerinin talebini reddetmişti.

İnsan hakları örgütlerinin kararı temyize götürmesiyle birlikte, Lahey Temyiz Mahkemesinde 22 Ocak’ta yapılan duruşmada, insan hakları örgütlerinin avukatları, Hollanda hükümetinin İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatını durdurması talebini reddeden ilk derece mahkemesinin kararını bozmasını istemişti.

Lahey Temyiz Mahkemesi, 12 Şubat'ta verdiği kararda, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail’e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına hükmetmişti.

Hollanda Hükümeti, Temyiz Mahkemesinin kararına itiraz ederek davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

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