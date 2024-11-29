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Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atadı.

Bakanlığın, Bahçesaray Belediye Başkanının görevden alınmasına dair açıklaması şöyle:

"Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci  maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı  Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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