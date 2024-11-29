Halep kent merkezinin orta kesimlerine girildi

Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaştı.

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Suriye'de, öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde kentin iç mahallelerine kadar ilerledi.

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da rejim güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde en az 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.