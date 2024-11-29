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Antalya'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

Antalya'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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AFAD'tan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Korkutan deprem

Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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