Antalya'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.Abone ol
AFAD'tan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korkutan deprem
Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-11-29
Saat:22:13:15 TSİ
Enlem:35.80861 N
Boylam:31.68611 E
Derinlik:34.79 km
Detay:https://t.co/ULpA0u8FEb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi