Hadi Özışık'tan flaş soru: Diyarbakır Anneleri şimdiye kadar neden aklınıza gelmiyordu?

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini programına katılan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Ceza Hukuçusu Prof. Dr. Hasan Sınar arasında Öcalan ve DEM konusuna ilişkin tartışma yaşandı.

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Dem Parti'nin İmralı ile görüşme talebi ve Öcalan'a 'sayın' denilip denilmemesine ilişkin diyalogların olduğu sırada, Prof. Dr. Hasan Sınar; 'Şehit aileleri dışarıda bırakılarak bir çözüm olur mu?' sorusunu yönelterek tepkisini dile getirdi.

Şimdiye kadar neden aklınıza gelmiyordu?

Buna karşılık cevap hakkını kullanan Hadi Özışık ise meseleye farklı bir bakış açısı katarak Sınar'a şu soruyu yöneltti; Diyarbakır Anneleri şimdiye kadar neden aklınıza gelmiyordu hocam? Neden bu insanlar bu zaman kadar sizin için kıymetli değildi?