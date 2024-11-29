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Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık serisi sona erdi

Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık serisi sona erdi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 12. haftasında evinde Olimpia Milano'ya 91-85 mağlup oldu ve 6 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

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THY Euroleague'in 12. maç haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Milano'yu ağırladı.

İtalyan temsilcisi mücadeleden 91-85 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu mağlubiyetle 3. yenilgisini yaşadı. Milano ise 6. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da Baldwin 19 sayı, Zagars 16 sayı, Tarık Biberovic ise 15 sayı 4 ribaundla oynadı. Konuk takımda Mirotic 29 sayı, 9 ribaund, LeDay 19 sayı 4 asist, Dimitrijevic ise 15 sayı 4 asist 2 ribaundla oynadı.

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