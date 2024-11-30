CHP lideri Özgür Özel'den Bahçesaray'a kayyum atanmasına tepki

CHP lideri Özgür Özel, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin, "Bir çaresizliğin itirafıdır" diyerek tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık, Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına, "İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır.Dün nasıl Esenyurt'un, Tunceli'nin, Mardin'in yanındaysak bugün de Bahçesaray'ın ve Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız" sözleriyle tepki gösterdi.