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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Buna yatırım yapanın yüzü güldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Buna yatırım yapanın yüzü güldü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,42 ve avro/TL yüzde 1,76 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,17 azaldı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,07 üzerinde 9.652,00 puandan tamamladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 25 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,17 azalarak 4 bin 966 liraya geriledi.

Dolar ve Euro

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 değer kazanarak 34,6950 liraya, avro da yüzde 1,76 artışla 36,6660 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37 ve emeklilik fonları yüzde 1,57 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,48 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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