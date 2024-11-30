Yunanistan finansal kısıtlamaları gerekçe gösterip çekildi

Yunanistan'ın "Osaka-Kansai Expo 2025" fuarından çekilme kararı aldığı bildirildi.Abone ol
Japonya'nın Kansai bölgesindeki Osaka kenti, gelecek yıl nisan-ekim döneminde düzenlenecek "Dünya Expo" fuarına hazırlanıyor.
Osaka-Kansai 2025 Expo Organizatörlüğünden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bu uluslararası fuardan çekilme kararı aldığı duyuruldu.
Çekilme kararının gerekçesi olarak finansal kısıtlamalar gösterildi.
Böylelikle Yunanistan, başlangıçta fuara katılmayı planladığını bildirip, ancak daha sonra vazgeçen sekizinci ülke oldu.