Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan gözaltına alındı

Tunceli Belediye Eş Başkanı DEM Partili Birsen Orhan, Pertek Emniyeti tarafından gözaltına alındı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Kasım’da kayyum atanan DEM Partili Tunceli Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan, X hesabındaki paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" yazdı.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım'da Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atayarak seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.
Kayyum atanmasının ardından Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, "suç işlemeye tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.