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Tüketicilere ödemelerinde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğunda tutar 30 bin liraya çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketicilere ödemelerinde finansal kuruluşları kullanma zorunluluğunda tutar 30 bin liraya çıkarıldı

Tüketiciler için mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu 7 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüketiciler için 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması uygulamasında zorunlu tutar 30 bin liraya çıkarıldı.

Tebliğde yer alan örneklerdeki tutarlarda da düzenleme yapıldı.

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