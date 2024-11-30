Asgari ücret toplantısı 10 Aralık'ta! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Masada 4 işçi var

Milyonlarca kişiyi etkileyen asgari ücret için gözler ilk toplantıya çevrildi. Yeni rakamın Aralık ayında belli olması beklenirken, çeşitli tahminler de yapılıyor. 20'den fazla kalemi etkileyecek yeni asgari ücret ile ilgili tüm detaylar...

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

4 işçi masada olacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak.

İlk maaş Şubat ayında

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti.

Muhtemel zam oranlarına göre asgari ücret şu şekilde şekillenebilir: Yüzde 20 zam: 20.402 TL Yüzde 25 zam: 21.252 TL Yüzde 30 zam: 22.102 TL Yüzde 35 zam: 22.502 TL Yüzde 40 zam: 23.802 TL

AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret rakamını gazeteci Sinan Burhan canlı yayında açıkladı. Buna göre asgari ücretin yüzde 37 zam ile 23 bin 292 TL olması bekleniyor.