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Bakan Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil olacak mı?

Bakan Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil olacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin Halep şehrinde Esad rejimi karşıtlarının kent merkezine girmesiyle yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin çatışmalara müdahil olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Fidan, böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum 2024’te Savaş ve Düzen: Değişen Dünya’da Jeopolitik Değişimlere Yön Vermek başlıklı oturumun açılışında konuştu.

Bakan Fidan konuşmasında Suriye’de devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye çatışmalara müdahil değil"

Türkiye’nin Halep’te süren çatışmalara müdahil olmadığını söyleyen Bakan Fidan, Suriye sınırında gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz.” dedi.

Nükleer savaş tehdidine dikkat çekti

Uluslararası sistemin politik, askeri, ekonomik ve çevresel zorluklar getirdiğini ifade eden Fidan, bu zorluklar için kritik jeopolitik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Fidan, gittikçe daha derinleşen bir kutuplaşma görüldüğünü söyleyerek, "Burada sistem bizi buna itiyor, bu da yeni müttefiklere itiyor. Bunun sonucu olarak, uluslararası güvenlik mimarisi gittikçe zayıflıyor." diye konuştu.

Orta Doğu’da, Asya Pasifik bölgesinde silahlanmanın arttığına dikkati çeken Fidan, “Bu, dünyayı bir uçurumun kenarına, hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir.” ifadesini kullandı.

Fidan, tekno politikaların uluslararası dengeyi etkilediğini söyleyerek, yapay zekanın ve siber güvenlik sistemlerinin de tehdit algısını artırdığını kaydetti.

"Sürecin takipçisiyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı tutuklama kararı hakkında, “Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz.” dedi.

Bakan Fidan, “Gazze krizinin temel nedeni, İsrail’in Filistin topraklarını yasadışı işgalidir. İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış elde edilemez.” vurgusu yaptı.

Halep'in büyük bölümü rejim karşıtı grupların eline geçti

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi.

Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Sokağa çıkma yasağı, onlarca kişi salıverildi

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

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