Fatih Portakal 'Benim öğrendiğim rakam şu' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

Yeni asgari ücret milyonlarca kişi tarafından bekleniyor.Fatih Portakal Sözcü TV ekranlarında 'Benim öğrendiğim rakam şu' diyerek 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağına dair edindiği bilgileri açıkladı.

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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

20'den fazla kalemi etkileyecek asgari ücret için çeşitli rakamlar konuşuluyor. Fatih Portakal da Sözcü TV ekranında asgari ücrete ilişkin kulislerde konuşulan rakamı açıkladı. Portakal şunları kaydetti:

" Şimdi herkes birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu: 24 bin TL olacağı söyleniyor. Aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor. Yüzde 25-30-35 artış olacağı konuşuluyordu. Cümle arasından esinlendiğim 24 bin TL olacağı yönünde. Böyle bir anlaşmayla masadan kalkılacağı yönünde. O da yüzde 41'e karşılık geliyor."