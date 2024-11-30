BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  MEDYA

Fatih Portakal 'Benim öğrendiğim rakam şu' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

Fatih Portakal 'Benim öğrendiğim rakam şu' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı

Yeni asgari ücret milyonlarca kişi tarafından bekleniyor.Fatih Portakal Sözcü TV ekranlarında 'Benim öğrendiğim rakam şu' diyerek 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağına dair edindiği bilgileri açıkladı.

Abone ol

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

20'den fazla kalemi etkileyecek asgari ücret için çeşitli rakamlar konuşuluyor.  Fatih Portakal da Sözcü TV ekranında asgari ücrete ilişkin  kulislerde konuşulan rakamı açıkladı. Portakal şunları kaydetti:

" Şimdi herkes birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu: 24 bin TL olacağı söyleniyor. Aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor. Yüzde 25-30-35 artış olacağı konuşuluyordu. Cümle arasından esinlendiğim 24 bin TL olacağı yönünde. Böyle bir anlaşmayla masadan kalkılacağı yönünde. O da yüzde 41'e karşılık geliyor."

İlgili Haberler
Asgari ücret toplantısı 10 Aralık'ta! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Masada 4 işçi var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İş dünyasının asgari ücret teklifi! Beklenti yükseldi, hesaplar değişti: 'Ortalama enflasyon' önerisi masada
Foto Galeri İş dünyasının asgari ücret teklifi! Beklenti yükseldi, hesaplar değişti: 'Ortalama enflasyon' önerisi masada Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ne gam ne tasa' yanıtı
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ne gam ne tasa' yanıtı
Mustafa Balbay fena saçmaladı! Devlet Bahçeli'nin kurduğu oyunu Özgür Özel neden anlamak istemiyor?
Mustafa Balbay fena saçmaladı! Devlet Bahçeli'nin kurduğu oyunu Özgür Özel neden anlamak istemiyor?
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
Özgür Özel'den haddi aşan tehdit! Ülkenin savcısı Akın Gürlek'i neden hedef tahtasına koydular?
Özgür Özel'den haddi aşan tehdit! Ülkenin savcısı Akın Gürlek'i neden hedef tahtasına koydular?
TRT World Forum’da Tarihi Çağrı: “Gazze’nin Sessizliği Dünyayı Sağır Ediyor!”
TRT World Forum’da Tarihi Çağrı: “Gazze’nin Sessizliği Dünyayı Sağır Ediyor!”
Bakan Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil olacak mı?
Bakan Hakan Fidan'dan Halep açıklaması: Türkiye çatışmalara müdahil olacak mı?
Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması
Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması
Geçmişi aynada bırakın: Modern yüz germe teknikleri, yüz germe operasyonlarında en yeni yöntemler
Geçmişi aynada bırakın: Modern yüz germe teknikleri, yüz germe operasyonlarında en yeni yöntemler
Zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra devam etmesi uygulaması sona eriyor
Zorunlu trafik sigortasının araç satışından 15 gün sonra devam etmesi uygulaması sona eriyor
Almanya eski Başbakanı Merkel yazdı: İki Türk beni çok mutlu etti
Almanya eski Başbakanı Merkel yazdı: İki Türk beni çok mutlu etti
Wanda Nara boşanma davası açmıştı: Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Wanda Nara boşanma davası açmıştı: Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Tunceli Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan gözaltına alındı