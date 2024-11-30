İş dünyasının asgari ücret teklifi! Beklenti yükseldi, hesaplar değişti: 'Ortalama enflasyon' önerisi masada
Asgari ücret zam pazarlığı öncesi iş dünyasının masaya getireceği rakam belli oldu. Milyonlarca kişi "2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorusuna yanıt ararken; işçi ve emekçi gözünü 10 Aralık'a dikmişti. İşveren kesiminden "Yıl sonu enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalamasını dikkate alalım" önerisi geldi. Peki zam oranı bu yönde olursa yeni maaşlar kaç TL olur?
Asgari ücrette zam oranı 'enflasyon' düğümünün çözülmesiyle netleşecek. 2025 zam oranının beklenen enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı merak konusu olurken, 10 Aralık'ta başlayacak kritik asgari ücret toplantısı öncesi ilk rakam netleşti.
İşveren kesiminin 2025 asgari ücret zam teklifi ortaya çıktı. İş dünyası 'ortalama enflasyon' önerisiyle masaya oturacak. Yani yüzde 44 ile yüzde 21'in orttası hesaplanarak yüzde 32,5'lik bir zam teklifi sunulacak.
İş dünyasından gelen yüzde 32,5'lik zam teklifi işçi ve emekçinin yüzünü güldürürken, pazarlıkların bu rakamdan başlayacak olması beklentileri ise daha artırdı. Şimdi herkes "Yüzde 32,5 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor...
Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor
Asgari ücrette zam heyecanı Türkiye'yi sarmış durumda. İşçi ve işveren cephesinde tüm gözler 10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geleceği ilk toplantı için geri sayım sürerken, iş dünyasından çalışanları umutlandıran yeni bir öneri geldi.