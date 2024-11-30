İş dünyasının asgari ücret teklifi! Beklenti yükseldi, hesaplar değişti: 'Ortalama enflasyon' önerisi masada

İş dünyasından gelen yüzde 32,5'lik zam teklifi işçi ve emekçinin yüzünü güldürürken, pazarlıkların bu rakamdan başlayacak olması beklentileri ise daha artırdı. Şimdi herkes "Yüzde 32,5 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor...