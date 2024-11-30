Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ne gam ne tasa' yanıtı

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Belediye Başkanları Toplantısı"na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen "Belediye Başkanları Toplantısı"na verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın sizlere yönelik açıklamaları olmuştu. 'Millete sunacakları hiçbir şeyleri yok. Ne gam ne tasa...' İş yapmamakla eleştirdi. Ne demek istersiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "derin ekonomik krize karşı" belediyelerin kent lokantaları, yurtlar, kreşler açtığını, milyonlarca öğrenciye burs verdiğini ifade etti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İçeride yaklaşık 415 kahraman belediye başkanımız, onların yarattığı ekonomik krizde yaraları hem sarmaya hem de açıkçası onların yarattığı bu ekonomik depresyonda insanlarımızı sağlıklı tutmaya gayret ediyor. Bu sözlerini bize değil, gitsin bir emekliyle sokakta tartışmasını, bir öğrenciyle, üniversite öğrencisiyle konuşmasını ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm. Halktan uzak kalınca iş böyle oluyor."

CHP'nin "Belediye Başkanları Toplantısı"nın öğleden sonraki bölümünde Genel Başkan Özel, belediye başkanlarına hitap edecek. Toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Hançerlemenin, kuyu kazmanın, çelme takmanın, adaletin tecellisi için cansiperane çalışan hakim ve savcıları cezaevi kapıları önünde küstahça tehdit etmenin bir muhalefet geleneği olduğunu, CHP'nin sadece eski yönetimine değil yeni yönetimine baktığımızda da çok net görüyoruz." demişti.

"Tek bir projeleri dahi yok ama..."

Erdoğan, muhalefetin yönettiği belediyeleri eleştirerek, "Daha ortada vatandaşa 'İşte bizim eserimiz.' diye gösterecekleri doğru düzgün tek bir projeleri dahi yok ama kavga gürültü hiç eksik olmuyor. Yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hiçbir adım atılmamış. Meydanlarda vatandaşa verdikleri sözlerin hiçbiri tutulmamış. Belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş. Ne gam ne tasa, bunların hiçbiri umurlarında bile değil. Varsa yoksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Partinin genel başkanlık koltuğuna kim oturacak? Tüm dertleri bu. Türkiye'nin bunlarla kaybedecek vakti de enerjisi de yok." ifadelerini kullanmıştı.