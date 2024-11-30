BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor.

ALANYASPOR 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Hüseyin, Batagov, Arif, Umut Güneş, Mendy, Cham, Cihan, Draguş, Banza.

STAT: Gain Park
HAKEM: Burak Pakkan 
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, Halep şehir merkezini bombaladı: Çok sayıda ölü var!
Rusya, Halep şehir merkezini bombaladı: Çok sayıda ölü var!
Bakanlardan Küresel Çözüm Çağrısı: TRT World Forum’da Krizlere Yol Haritası Çiziliyor
Bakanlardan Küresel Çözüm Çağrısı: TRT World Forum’da Krizlere Yol Haritası Çiziliyor
Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın
Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! "Millete tepeden bakan bizden değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! "Millete tepeden bakan bizden değildir"
Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız
Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Samet Aybaba,Beşiktaş'ta yaşadıklarını anlattı! Kaan Şakul'u istifaya davet etti
Samet Aybaba,Beşiktaş'ta yaşadıklarını anlattı! Kaan Şakul'u istifaya davet etti
Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredilerde yeni kolaylıklar geliyor
Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredilerde yeni kolaylıklar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız?
Denizli'de şok olay! Hırsızlar girdikleri evde karı-kocanın el ve ayaklarını bağlayıp soygun yaptı
Denizli'de şok olay! Hırsızlar girdikleri evde karı-kocanın el ve ayaklarını bağlayıp soygun yaptı
Meteoroloji'den, Marmara Bölgesi'ne uyarı: Yarın fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den, Marmara Bölgesi'ne uyarı: Yarın fırtına etkili olacak