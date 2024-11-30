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Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.Abone ol
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oluyor.
ALANYASPOR 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Hüseyin, Batagov, Arif, Umut Güneş, Mendy, Cham, Cihan, Draguş, Banza.
STAT: Gain Park
HAKEM: Burak Pakkan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1