Rusya, Halep şehir merkezini bombaladı: Çok sayıda ölü var!

Rus savaş uçakları muhaliflerin Halep'i almasıyla birlikte şehre hava saldırıları düzenlemeye başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu en az 16 sivilin öldüğünü duyurdu.

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Muhalif güçlerin, Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da başlattığı operasyon sürüyor.

Son olarak muhaliflerin, Halep'in büyük bölümünde kontrol sağladığı belirtilmişti.

MUHALİFLER HALEP'İ BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALDI

Halep halkına güvende oldukları ve korkmamaları yönünde bildiri yayınlanırken, kentte tam kontrol sağlanana kadar çatışmaların süreceği aktarılmıştı.

Yaşananların ardından Halep'in şehir merkezinde bulunan El Basil Kavşağı, Rus savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Aralıksız şekilde vurulan Halep'te çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

El Basil Kavşağı'ndan gelen görüntülerde ise çok sayıda aracın ve insanın hedef alındığı görüldü.

RUS JETLERİ MUHALİF GÜÇLERİ VURDU

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerinive hapishaneleri kontrol altına aldı” açıklamasını yaptı.

EN AZ 16 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak da Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in bir banliyösündeki muhalifleri bombaladığını bildirdi.

Yine Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ilk belirlemelere göre saldırıda en az 16 sivil öldü.