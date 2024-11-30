Erdoğan'ı hedef alan Fatih Erbakan'ın unuttuğu bir şey var! Erdoğan yorulmadı siz yordunuz!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhuriyet gazetesine konuşmuş ve Erdoğan'ın artık aday olmaması gerektiğini ifade etmişti. Hadi Özışık youtube kanalında bu açıklamaları değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Aday olması kendisi için de külfet, yoruldu, yaşlandı” diyen Erbakan, bölücü terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye çağrılmasına kesin olarak karşı olduklarını söyledi.

Yerel yönetimler ve anadilde eğitim müzakere edilebilir

Çözümün halkla yapılması gerektiğini kaydeden Erbakan, “DEM partililer bizi ziyaret etti. Anayasadaki vatandaşlık tanımının değişmesi, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve anadilde eğitim olması gerektiğini söylediler. Yerel yönetimler ve anadilde eğitim müzakere edilebilir. Vatandaşlık tanımının değiştirilmesine karşıyız” diye konuştu. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.