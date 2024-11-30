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Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hollandalı hocanın yerine Serdar Topraktepe görevi devraldı.

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Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar, teknik sorumluluk görevini vekaleten Serdar Topraktepe'nin üstleneceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Kulübümüzden Açıklama Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

20 MAÇTA 6 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş'ın başında 20 maça çıkan Giovanni van Bronckhorst 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Hollandalı bu maçlarda 1.70 puan ortalaması tutturdu.

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