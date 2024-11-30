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Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Şam'da hükümet binası yakınlarında çatışma...

Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Şam'da hükümet binası yakınlarında çatışma...

Suriye'de Halep gibi büyük kentleri ele geçiren silahlı muhalif grupların, Devlet Başkanı Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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Suriye'de birkaç gün içinde iç savaş alevlendi. Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete başladı. Muhalif gruplar Halep ve İdlib gibi büyük kentleri kısa süre içinde ele geçirdi. Karşı koyamayan rejim ordusu, Halep başta olmak üzere kritik noktaları terk etmeye başladı.

ESAD'A DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Bozguna uğrayan Esad'ın Moskova'ya kaçtığı konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. Muhalif grupların başkent Şam'a girdiği, Esad'a darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Bölgeden gelen görüntülerde, genelkurmay ve hükümet binası yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü. Suriye devlet televizyonu yayını kesti. İnsanlar da Şam'ı terk etmeye başladı.

RUSYA'DAN "ESAD NEREDE?" SORUSUNA YANIT VERİLMEDİ

Öte yandan Suriye lideri Beşar Esad'ın yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuşmuştu.

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