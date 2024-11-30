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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın iddialarına resmi cevap

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın iddialarına resmi cevap

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımdan teknik direktörlük için Sergen Yalçın iddialarının artması üzerine konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

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Beşiktaş'ta son maçlarda alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'a kesildi. 

Bunun üzerine özellikle sosyal medyada teknik direktörlük için Sergen Yalçın iddiaları giderek artmaya başladı.

Konu ile ilgili Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi.

SERGEN YALÇIN İDDİALARINA YANIT

Ekol Tv'ye konuşan Feyyaz Uçar, "Sergen Yaçın'la henüz resmi bir görüşme olmadı." dedi.

Beşiktaş, Van Bronckhorst'la yolların ayrılmasının ardından takımı vekaleten yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin yöneteceğini açıklamıştı.

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