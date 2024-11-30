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İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 191'e yükseldi.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Son olarak gazeteci Memduh Kuneyta'nın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 191 olarak güncellendi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

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