Fahrettin Altun: Gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT World Forum’un panelinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir paylaşım yaptı. Altun ayrıca İsrail'in zulmüne sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çekti.

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Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT World Forum’un “Medya Taraflılığının İnşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" başlıklı panelinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hakiki bilgi, bireylerin kamusal alana, sosyal yaşama, ekonomik aktivitelere ve dahası siyasal hayata katılımlarının en temel bileşenlerinden biridir.

Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor

Bu yönüyle hakiki, doğru, gerçek bilgiye erişmek, onu serbestçe dolaştırmak temel bir insan hakkıdır. Bugün küresel alanda büyük konvansiyonel medya şirketleri de sosyal medya platformları da ideolojik bir yaklaşım içinde Batı sömürü düzenini ve adaletsiz, normsuz uluslararası ilişkiler sistemini sürdürmeye ve meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu soykırım bütün dünyanın gözleri önünde yaşanırken, Batı medyası İsrail’in Batı dünyası için ne denli önemli bir müttefik olduğunun propagandasını yapıyor. Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere dünyada yaşanan insanlık suçlarına, savaşlara, terörizme, düzensiz göç dalgalarına, finansal çalkantılara, gıda ve tedarik zinciri krizlerine karşı medya; “haklı”nın savunuculuğunu değil, “güçlü”nün propagandistliğini yapmaktadır.

Bu düzen değişmelidir

Bu düzen değişmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl "Daha adil bir dünya mümkündür." diye haykırıyorsa, biz de küresel alanda adil bir medya ortamı mümkündür, elzemdir diyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyor, panelin hayırlara vesile olmasını diliyorum.''