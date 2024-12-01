BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  POLİTİKA

Fahrettin Altun: Gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor

Fahrettin Altun: Gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT World Forum’un panelinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir paylaşım yaptı. Altun ayrıca İsrail'in zulmüne sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Abone ol

Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT World Forum’un “Medya Taraflılığının İnşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" başlıklı panelinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hakiki bilgi, bireylerin kamusal alana, sosyal yaşama, ekonomik aktivitelere ve dahası siyasal hayata katılımlarının en temel bileşenlerinden biridir.

Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor

Bu yönüyle hakiki, doğru, gerçek bilgiye erişmek, onu serbestçe dolaştırmak temel bir insan hakkıdır. Bugün küresel alanda büyük konvansiyonel medya şirketleri de sosyal medya platformları da ideolojik bir yaklaşım içinde Batı sömürü düzenini ve adaletsiz, normsuz uluslararası ilişkiler sistemini sürdürmeye ve meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bugün gözlerimizin önünde büyük bir soykırım yaşanıyor. Bu soykırım bütün dünyanın gözleri önünde yaşanırken, Batı medyası İsrail’in Batı dünyası için ne denli önemli bir müttefik olduğunun propagandasını yapıyor. Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere dünyada yaşanan insanlık suçlarına, savaşlara, terörizme, düzensiz göç dalgalarına, finansal çalkantılara, gıda ve tedarik zinciri krizlerine karşı medya; “haklı”nın savunuculuğunu değil, “güçlü”nün propagandistliğini yapmaktadır.

Bu düzen değişmelidir

Bu düzen değişmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl "Daha adil bir dünya mümkündür." diye haykırıyorsa, biz de küresel alanda adil bir medya ortamı mümkündür, elzemdir diyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyor, panelin hayırlara vesile olmasını diliyorum.''

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 191'e çıktı
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama iline doğru ilerliyor
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar Hama iline doğru ilerliyor
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın iddialarına resmi cevap
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın iddialarına resmi cevap
Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Şam'da hükümet binası yakınlarında çatışma...
Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Şam'da hükümet binası yakınlarında çatışma...
Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayisinde küresel oyunculardan biri oldu
Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayisinde küresel oyunculardan biri oldu
Başakşehir evinde Göztepe'yi farklı yendi
Başakşehir evinde Göztepe'yi farklı yendi
Hüseyin Yücel'den flaş sözler! "İstifa edip gitmek en kolayı"
Hüseyin Yücel'den flaş sözler! "İstifa edip gitmek en kolayı"
TRT World Forum Dünya Gündemini Şekillendirdi
TRT World Forum Dünya Gündemini Şekillendirdi
Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı!
Erdoğan'ı hedef alan Fatih Erbakan'ın unuttuğu bir şey var! Erdoğan yorulmadı siz yordunuz!
Erdoğan'ı hedef alan Fatih Erbakan'ın unuttuğu bir şey var! Erdoğan yorulmadı siz yordunuz!