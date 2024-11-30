Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 8 işçi dumandan etkilendi

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Hakaret siyaseti ile bir yere varılamaz

Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayisinde küresel oyunculardan biri oldu

Erdoğan'ı hedef alan Fatih Erbakan'ın unuttuğu bir şey var! Erdoğan yorulmadı siz yordunuz!