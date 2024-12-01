İsrail ordusu, 4 günde 60 kez ateşkes anlaşmasını ihlal etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşmasını, yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana 60 kez ihlal ettiği belirtildi.

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İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ediyor, 60 ihlal yaşandı ve 2 ölü, 6 yaralı var.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım’da imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren, İsrail’in ihlalleri hız kesmeden devam etti. Ateşkesin başlamasından bu yana, 27 Kasım’da yürürlüğe giren anlaşma, toplamda 60 kez ihlal edildi. İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın farklı bölgelerine, özellikle Nebatiye, Cenub ve Baalbek illerine yönelik saldırılar düzenledi. Bu saldırılar, yalnızca topçu birlikleri, askeri uçaklar, insansız hava araçları, drone ve makineli tüfeklerle sınırlı kalmadı; aynı zamanda yolların buldozerlerle kazılması ve araçların ateşe verilmesi gibi ihlaller de yapıldı.

İhlaller sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. 27 Kasım’da başlayan ateşkese rağmen, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve askeri operasyonları hızla arttı. Ateşkes anlaşmasının hükümleri gereği, “İsrail, Lübnan’da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak” ifadesi yer alıyordu. Ancak, İsrail ordusu, anlaşmayı tam 60 kez ihlal etti. 27 Kasım’dan itibaren, ihlallerin ilk üç günü, ateşkese aykırı saldırılarla doldu.

Ateşkese rağmen, İsrail’in bu tür saldırılarının hız kesmeden devam etmesi, Lübnan hükümeti ve halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. İsrail’in bu şekildeki saldırıları, Lübnan’ın güvenliğini ve halkının huzurunu tehdit etmeye devam ediyor.