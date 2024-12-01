Bartın'daki kazada 5 genç hayatını kaybetti cenaze aracı şoförü olay yerinde şoke oldu

Bartın’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaşları 21 ile 23 arasında değişen 5 genç hayatını kaybetti. Bartın Belediyesine ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, olay yerinde ölenler arasında kayınbiraderi olduğunu öğrenince yıkıldı.

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Alınan bilgiye göre, Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç (44) idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile Berkan Kaya (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kazayı haber alarak Bartın Devlet Hastanesi morgu önüne gelen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirdi.

Başka bir otomobille yarış iddiası

Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü.

Cenaze aracı şoförü yıkıldı

Öte yandan kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesine ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı, ayakta duramaz hale geldi, gözyaşı döktü. Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağırıldı.