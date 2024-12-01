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Borssia Dortmund Bayern Mühin düellosunda 2 gol

Borssia Dortmund Bayern Mühin düellosunda 2 gol

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 12. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih 1-1 berabere kaldı.

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Alman futbolunda "Der Klassiker" (Klasik) adlandırılan karşılaşmada Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk takım, rakibine 85. dakikada Jamal Musiala'nın kaydettiği golle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bayern Münih, bu sonucun ardından 30 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Evinde maç kaybetmeyen Borussia Dortmund, 20 puanla 5. sırada yer aldı. (Görüntü Beinsport'tan alınmıştır)

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