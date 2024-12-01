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İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'den camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'den camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı verdi.

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İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir "yerel halka rahatsızlık verdiği" iddiasıyla Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması yönünde talimat verdi.

İsrail Meclisindeki (Knesset) Arap milletvekilleri tarafından kınanan Ben-Gvir'in talimatı, "dini bir savaşı ateşleme gayreti" olarak nitelendirildi.

Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, höporlörden gelen ezan sesinin "bölge sakinlerinin yaşam kalitesi pahasına olamayacağı" ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, "Ben-Gvir, seçmenlerini memnun etmek, Arap toplumunu baskılamak ve Arap vatandaşlarına zulmetmek için savaş (İsrail'in saldırıları) ortamını kullanarak bir din savaşı ateşleme gayretinde." diyerek tepki gösterdi.

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