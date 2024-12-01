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Trafikte yeni dönem resmen başladı! Uymayana 4069 lira ceza

Trafikte yeni dönem resmen başladı! Uymayana 4069 lira ceza

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün başladı. 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek uygulama kapsamında, aracına kış lastiği taktırmayanlara 4 bin 69 lira ceza kesilecek.

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Ticari araçlar​ için zorunlu olan kış lastiği​ uygulaması bugün yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından özel araçlara da önerilen uygulama 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araçlara bu yıl 4 bin 69 lira ceza​ kesilecek.

Cezalar, 1 Ocak 2025'ten itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. 7 derecenin altındaki hava koşullarında yol tutuşunu artırarak daha güvenli bir sürüş sağlayan kış lastiği, sürüş güvenliği açısından önemle tavsiye ediliyor.

Kış lastiği zorunluluğunun başlamasına kısa bir süre kala sürücüler lastikçilere yöneldi. Ticari araç sahipleri, şoförler ve özel araç kullanıcıları kış lastiklerini taktırmak için randevularını oluşturdu.

Tekirdağ'dan Lastik ustası Mehmet Bina, tüm sürücülere kış lastiği kullanmaları yönünde hayati tavsiyelerde bulundu. Hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde yaz lastiklerinin sertleştiğini ve bu yüzden araçların yol tutuşu azaldığını belirten Bina "Bu, sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Kış lastikleri ise bu koşullarda daha yumuşak kalarak yol tutuşunu arttırır ve kazaların önüne geçer" dedi.

Kış lastiği kullanımını sadece ticari araçlar sürücülerine değil özel araç sahiplerine de kesinlikle önerdiğini belirten Bina "Canını seven bu mevsimde kış lastiği taksın" dedi.

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