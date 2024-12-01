İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı!

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 149 litre bandrolsüz sahte alkol ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da yaklaşan yılbaşı öncesi operasyon düzenleyen polis, 149 litre bandrolsüz sahte alkol ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda 15 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırılmış, 7 kişi ise hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölüm vakalarının artması üzerine denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbiri ardına operasyonlar düzenledi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde farklı ebatlardaki 18 şişe ile 149 Litre bandrolsüz sahte alkol ele geçirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde sahte alkol ele geçirilen iki ayrı işletmenin sorumlusu olduğu tespit edilen I.I.P. ve B.S. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

Operasyonlara devam eden polis ekipleri, 28 Kasım tarihinde bir kişinin alkolden zehirlenmesine ilişkin olayı incelemeye aldı. Şahsın 22 Kasım’da Fatih Kalenderhane Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde siyah bir minibüsten alkol aldığı ve daha sonra bu alkolden zehirlendiği belirlendi. Bahsedilen aracı takibe alan polis ekipleri, kısa süre içerisinde kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada 2 adet 1 buçuk litre ve 2 adet 0.75 litre şişe içerisinde sahte alkol ele geçirildi. Araçta bulunan E.C., M.R. ve A.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yine Fatih Aksaray'da sahte alkol 3 kişinin sahte alkolden zehirlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, Küçük Langa Caddesi'nde sahte alkol satan iş yerini bastı. Operasyonda B.S. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.