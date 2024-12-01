Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin tüm önergelerine "gerekçesiz" ret!

Muhalefetin, Plan ve Bütçe Komisyonu'na verdiği ek öğretmen ataması, kamu özel işbirliği projeleri kapsamında şirketlere verilecek garanti tutarlarının netleştirilmesi, emekli ikramiyelerinin düzeltilmesi dahil tüm önergeleri gerekçesiz reddedildi.

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Muhalefetin, ek öğretmen ataması, kamu özel işbirliği projeleri kapsamında şirketlere verilecek garanti tutarlarının netleştirilmesi, emekli ikramiyelerinin düzeltilmesi dahil tüm önergeleri gerekçesiz reddedildi.

Sözcü'den Mustafa Çakır'ın haberine göre iktidar, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2025 bütçe teklifine ilişkin muhalefetin verdiği değişiklik tekliflerini gerekçe göstermeden reddetti. Komisyondaki görüşmelerin son gününde, 2025 bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler de yapıldı. Maddeler oylandı. Görüşmeler sırasında CHP’nin, beş yıl içerisinde şehir hastaneleri başta olmak üzere yap-işlet-devret projelerini yapan şirketlere ne kadar ödeme yapılacağının net görülmesi için verdiği önerge kabul edilmedi.

CHP ve İYİ Parti, ek 1100 öğretmen ataması yapılması için ayrı ayrı önergeler sundu. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Atanmayan öğretmen sayısı 2002 yılında 68 bin iken 2024 yılına geldiğimizde 1 milyona yaklaşmış, önümüzdeki yıllarda da 1.5 milyona dayanacağını öngörüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı son olarak 20 bin öğretmen alacağını duyurmuş ve buna dayalı bir mülakat sürecini işletmiştir fakat mülakat sonuçlarına göre en az 1100 öğretmenin sıralaması değişmiştir” dedi. İki önerge de reddedildi.

CHP, çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları akaryakıttan ÖTV alınmaması için önerge verdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Ekonomik gelişmeler ve mevcut koşullar, köylümüzü gerçekten çok zor durumda bırakmıştır” ifadelerini kullandı. Ancak iktidar kabul etmedi.

CHP, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs ve kredi alanlara 2025 lisans öğrencileri için 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 9 bin TL, doktora öğrencileri için 12 bin TL ödenmesi için önerge verdi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bilindiği gibi üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs miktarı 2024 yılında lisans için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora için 6 bin liraydı. En son açıklanan açlık sınırı bu ülkede 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırı 66 bin 533 lira ve enflasyon da yüzde 48.58; 2025 yılında da enflasyonist ortamın devam ettiği gözetildiği zaman bu rakamlar çok düşük kalmaktadır” diye konuştu. Önerge kabul edilmedi.

CHP’nin zabıta, itfaiye ve koruma güvenlik görevlilerine ödenen fazla mesai ücretinin artırılması ve yedek ödenek artırma yetkisi veren düzenlemelerin de bütçeden çıkarılması talepleri de kabul edilmedi.

CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için de önerge sundu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Şimdi ramazanda bir tatlı alamayan, Kurban Bayramı’nda kurban alamayan, torununa, çoluğuna çocuğuna mahcup duruma düşen emeklilere verilen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesini teklif ediyoruz. Size yirmi bir gün boyuncu ilk kez, bugün hayırlı bir işe ‘evet’ diyeceğinize inanarak tarihi bir fırsat sunuyoruz” dedi. Ağbaba'nın önerisi reddedildi. İYİ Parti’nin ise tarımsal destekleme ödeneklerinin 154 milyar TL artırılması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programı bütçesine 54 milyar TL eklenmesi için verdiği önergeler kabul görmedi. CHP’nin konaklamayla ilgili harcırah desteklerinin artırılması için verdiği teklif de reddedildi.