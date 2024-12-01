İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,13'e geriledi. Dün bu oran yüzde 28,24 olarak kaydedilmişti.

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İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 28,13 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu oran, son yılların en düşük seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

2024 yılı boyunca barajlardaki en yüksek doluluk oranı, nisan ayında yüzde 82,62 olarak kaydedilmişti.



Ancak yaz aylarından itibaren düşüş trendi hızlandı ve yılın son ayında barajlar alarm vermeye başladı. İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları baraj bazında şu şekilde ölçüldü:



Alibey Barajı: Yüzde 9,37

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 28,42

Darlık Barajı: Yüzde 29,52

Elmalı Barajı: Yüzde 58,07

Istrancalar Barajı: Yüzde 29,42

Kazandere Barajı: Yüzde 8,51

Pabuçdere Barajı: Yüzde 5,59

Sazlıdere Barajı: Yüzde 36,82

Terkos Barajı: Yüzde 33,93

Ömerli Barajı: Yüzde 28,55



Özellikle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranları kritik seviyeye inmiş durumda. Elmalı Barajı ise yüzde 58,07 ile en yüksek doluluğa sahip baraj olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için Melen ve Yeşilçay gibi kaynaklardan bu yıl şu ana kadar yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden İstanbul’a sağlanan toplam su miktarı ise 1 milyar metreküpü aştı.



İSKİ’nin 1 Aralık tarihli baraj doluluk oranlarına ilişkin istatistiklerine göre, yıllara göre doluluk oranları şu şekilde:

2014: Yüzde 45,26

2015: Yüzde 63,98

2016: Yüzde 37,01

2017: Yüzde 54,53

2018: Yüzde 56,56

2019: Yüzde 35,6

2020: Yüzde 24,5

2021: Yüzde 41,43

2022: Yüzde 34,64

2023: Yüzde 33,02

2024: Yüzde 28,13

Son 10 yıllık verilere bakıldığında, özellikle son dört yılda baraj doluluk oranlarının ciddi bir düşüş yaşadığı görülüyor. 2024 yılı bu anlamda en kritik yıllardan biri olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, İstanbul’da su kaynaklarının sürdürülebilirliği için bireysel ve toplumsal su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor.