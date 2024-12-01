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Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da!

Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. İstanbul’a gelen Yalçın’ın, Başkan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek teklifi değerlendirmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisine Yalçın yönetiminde çıkmayı hedefliyor.

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Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşıldı. Siyah-beyazlılarda ilk aday Sergen Yalçın.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelecek ve 52 yaşındaki teknik adama teklfini iletecek.

Beşiktaş'ta hedef, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak.

Akşam saatlerinde Istanbul'a geldi

Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.

Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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