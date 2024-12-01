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Rus savaş uçaklarından Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 ölü

Rus savaş uçaklarından Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 ölü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Halep ve İdlib'de çatışmalar sürerken, rejim karşıtı gruplar Halep'in büyük bölümünü ve Han Şeyhun ilçesini ele geçirerek İdlib'de tam kontrol sağladı.

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Suriye'de çatışmalar yoğunlaşırken Rusya hava kuvvetlerine ait uçakların Halep'i vurduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 

Halep ve İdlib'de son durum

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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