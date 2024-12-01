Rus savaş uçaklarından Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 ölü

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Halep ve İdlib'de çatışmalar sürerken, rejim karşıtı gruplar Halep'in büyük bölümünü ve Han Şeyhun ilçesini ele geçirerek İdlib'de tam kontrol sağladı.Abone ol
Suriye'de çatışmalar yoğunlaşırken Rusya hava kuvvetlerine ait uçakların Halep'i vurduğu aktarıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Halep ve İdlib'de son durum
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.