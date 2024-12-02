Suriye Milli Ordusu yeni hedefini açıkladı: Orayı da alacağız!

Suriye Milli Ordusu öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, başlattıkları harekatta Halep, İdlib, Hama ve Tel Rıfat’ta önemli kazanımlar elde etti. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Tel Rıfat’ın özgürleştirilmesinin ardından sıradaki hedefin Münbiç olduğunu açıklayarak, operasyonların terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olduğunu vurguladı.

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Suriye'de Beşar Esad rejimi zor günler geçiriyor. Suriye Milli Ordusu'nun başta olduğu silahlı muhalif gruplar, birkaç gün önce başlattıkları harekatta önemli kazanımlar ele geçirdi. Halep, İdlib, Hama ve son olarak Tel Rıfat, Esad'ın kaçarken teslim ettiği PKK/YPG terör örgütünden geri alındı.

"Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesi çok önemli"

Silahlı muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, bundan sonra ne yapacakları merak konusu oldu. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Habertürk'e yaptığı açıklamada, sıradaki hedefin Münbiç olduğunu belirtti. Mustafa şunları söyledi: "Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesi bizim için çok önemli. Fırat Kalkanı bölgesinde ve Zeytindalı Harekatı bölgesinde siviller hedef alınıyordu. Artık Tel Rıfat'ın halkı biliyorsunuz tamamı yerinden edildi.

"Sırada Münbiç var"

Bugün Tel Rıfat'ın kurtarılışıyla birlikte Suriye Milli Ordusu'nun savunma bakanlığına bağlı olan milli ordu bugün Allah'a şükür bir gün içerisinde Tel Rıfat'ı tamamen hele geçirdi. İnşallah bu ikinci adımı Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz. Sırada Münbiç var.

Bizim asla oradaki halkla bir sıkıntımız yoktur. Kendilerine biz etnik, din ve ayrım yapmıyoruz. Bu sadece terör örgütüne karşı yapılan bir operasyondur. Bizim için bugün çok önemlidir. Bu terör belasından aslında kurtulmuş olduk."

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.