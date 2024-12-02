Kritik düzenleme bu hafta TBMM'de: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bu hafta TBMM’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik düzenleme ele alınıyor: Genel Sağlık Sigortası borçlularını rahatlatacak adımlar TBMM'de gündeme geliyor. Sağlık alanında yeniliklerin de görüşülmesi bekleniyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu yoğun bir gündemle Aralık ayının ilk haftasın başlıyor. Görüşülmesi beklenen tasarılar arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesi ve geleneksel ile tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik değişiklikler içeren kanun teklifi de var. Sağlık alanında yapılacak bu düzenlemeler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve mevcut borç yükünün hafifletilmesini amaçlıyor.

Kanun teklifiyle, 2015 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası borçlarının tamamının silinmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, GSS prim borçlarını ödemekte zorlanan ve bu nedenle sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanamayan vatandaşlara büyük bir rahatlama sağlayacak. Özellikle pandemi sürecinde artan sağlık harcamaları göz önüne alındığında, bu borçların silinmesi ekonomik sıkıntılar yaşayan bireyler için kritik önem taşıyor. Düzenlemeyle birlikte, yüz binlerce kişinin sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engellerin kalkması hedefleniyor. Ayrıca, borçların silinmesi, genel sağlık sigortasının sürdürülebilirliğine katkı sunacak ve sağlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacak.

Teklifin dikkat çeken bir diğer maddesi ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarının aile hekimleri tarafından mesai saatleri dışında uygulanmasına yönelik düzenleme. Bu kapsamda, hacamat, akupunktur, bitkisel tedaviler ve benzeri yöntemler artık aile hekimliklerinde, belirlenen koşullar çerçevesinde ve mesai dışında sunulabilecek. Böylece, bu tür tedavilere duyulan ilginin karşılanması ve vatandaşların daha erişilebilir hizmet alması sağlanacak. Düzenlemenin ayrıca, bu uygulamaların denetim altında ve belirli standartlar çerçevesinde yapılmasını güvence altına alması bekleniyor.

Sağlık raporları ücretli olacak

Kanun teklifine göre, aile hekimliklerinden alınan sağlık raporlarının ücrete tabi hale getirilmesi de gündemde. Bu raporlar arasında, işe giriş, spor lisansı, öğrenci kaydı ve sürücü belgesi gibi çeşitli belgeler yer alıyor. Uygulamanın, sağlık hizmetlerinin finansmanına katkı sağlaması ve rapor taleplerinin daha sistemli bir şekilde düzenlenmesi amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ancak ücret tarifesinin makul seviyelerde tutulacağı ve vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları, salı ve çarşamba günleri yapılacak. Bu toplantılarda, siyasi partilerin genel başkanları, ülke gündemine dair önemli mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek. Ekonomik gelişmeler, dış politika, sosyal reformlar ve yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.

Özellikle, son dönemde gündemde olan genel sağlık sigortası borçlarının silinmesi, asgari ücret tartışmaları ve enflasyon gibi konuların liderlerin konuşmalarında ön plana çıkması bekleniyor.