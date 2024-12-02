BIST 9.594
DOLAR 34,71
EURO 36,55
ALTIN 2.933,42

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia

|
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile ilişkisini evliliğe taşımıştı. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinde ilk kez kriz yaşadığı iddia edildi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia

Ebru Gündeş özel hayatıyla da sık sık gündemde yer eden bir isim. Rıza Sarraf ile evliliğini bitiren Gündeş yeni aşka yelken açmıştı.

19
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile ilişkisini evliliğe taşıdı. Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanıyor mu?

29
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinde ilk kez kriz yaşadığı iddia edildi. Gazetemagazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş, eşi Murat Özdemir'le gergin günler geçiriyor.

39
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia

Bir başka iddia ise; Murat Özdemir'in tartışmanın ardından Dubai'den eşyalarını toplayıp İstanbul'a döndüğü yönünde.

49