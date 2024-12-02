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CHP Gençlik Kolları yeni genel başkanını seçti

CHP Gençlik Kolları yeni genel başkanını seçti

CHP Gençlik Kolları'nın ek adaylı 17. Olağan Genel Kurulu'nda, PM Üyesi Cem Aydın genel başkan seçildi.

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CHP 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. “Gelecek ve Umut” temasıyla düzenlenen kurultaya 81 ilden CHP il gençlik örgütleri katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı kurultay, akşam saatlerinde yapılan seçimle tamamlandı. Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, görevini kurultaya tek aday olarak katılan PM Üyesi Cem Aydın'a devretti.

Aydın, yaptığı konuşmada, "CHP gençliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğidir. Bugün 17'ncisini gerçekleştirdiğimiz kurultayımızın önemini anlatan belki de en önemli bilgi şudur: Türkiye'nin ilk siyasi kurultayı olan CHP 1'inci Gençlik Kolları Kurultayı, bundan tam 64 yıl önce, 1961'de gerçekleştirilmiştir. Partimiz, Türkiye'de diğer tüm alanlarda olduğu gibi gençlik siyasetinin de öncüsü olmuştur. Partimizin, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe biçtiği tarihsel rol bugün de hepimizin rehberi. Atatürk'ün gençliğe yüklediği rolü şu sözlerine bakarak daha iyi anlayabiliriz: 'Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfanla insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.' Arkadaşlar dünya çapında hiçbir siyasi anlayış, gençliğe Atatürk kadar merkezi ve tarihsel bir sorumluluk yüklememiştir. Biz bugünün CHP Gençlik Örgütü olarak tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. CHP'nin Türkiye'deki en büyük umut olduğunun farkındayız. O sebeple bugün, 'Umut burada, umut CHP gençliğinde' diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP
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