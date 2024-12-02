BIST 9.594
DOLAR 34,71
EURO 36,55
ALTIN 2.933,42
HABER /  MEDYA

Suriye'de haritalar yeniden değişti Esed Erdoğan ile görüşücek mi? Selvi yazdı

Suriye'de haritalar yeniden değişti Esed Erdoğan ile görüşücek mi? Selvi yazdı

Abdulkadir Selvi, Suriye'de muhaliflerin ilerleyişini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esed'in yaptığı yanlışın bedelini gördüğünü savunan Selvi, köşeye sıkışan Esed'in yeni dönemde Erdoğan’ın uzattığı eli sıkabileceğini yazdı.

Abone ol

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

Öte yandan HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ve ele geçirdiler. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı.

Peki Türkiye, Suriye'de değişen dengelerle birlikte nasıl bir tutum izleyecek? Merak edilen konuya dair Hürriyet'teki yazısında kaleme alan Selvi, şu ifadelere yer verdi:

13. Türkiye’nin gözü Tel Rıfat’ta PKK-YPG varlığının üzerindeydi. İHA ve SİHA’larımız PKK-YPG’nin her hareketini kontrol ediyordu. Dün sabah PKK-YPG’nin Tel Rıfat’tan çıkmak için hazırlık yaptığı haberleri geliyordu. Henüz Suriye  Milli Ordusu’nun operasyonu başlamamıştı. Ancak akşam saatlerinde Suriye Milli Ordusu’nun Tel Rıfat’a girdiği haberi alındı. Gece boyunca operasyonlar sürdü ve Tel Rıfat, PKK’dan alındı. Tel Rıfat çıban başıydı. O nedenle PKK’dan temizlenmesi iyi oldu. Tel  Rıfat’tan sonra  sıra Menbiç’te. Ondan sonra sıra sınırımızdan PKK’yı söküp atmaya gelecek.

ESED, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞEBİLİR

14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esed, yaptığı yanlışın bedelini gördü. Sadece Şam’a ve Lazkiye’ye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düştü. Ancak vakit geçmiş değil. Esed, yeni dönemde Erdoğan’ın uzattığı eli sıkabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
CHP Gençlik Kolları yeni genel başkanını seçti
CHP Gençlik Kolları yeni genel başkanını seçti
AYM'den 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Kritik düzenleme bu hafta TBMM'de: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Kritik düzenleme bu hafta TBMM'de: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Alış-satış rakamları...
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Alış-satış rakamları...
Ülke genelinde "Kalkan-33" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
Ülke genelinde "Kalkan-33" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
İran Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a destek ziyareti
İran Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a destek ziyareti
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
İyi huylu prostat büyümesinde doğru tedavi uzun süreli rahatlık sağlıyor
İyi huylu prostat büyümesinde doğru tedavi uzun süreli rahatlık sağlıyor
Togg yolu açtı, yerli kamerada hedef "unicorn"
Togg yolu açtı, yerli kamerada hedef "unicorn"
Joe Biden, vergi kaçakçılığı ve sahtecilikten hüküm giyen oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti
Joe Biden, vergi kaçakçılığı ve sahtecilikten hüküm giyen oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti