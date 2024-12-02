Suriye'de haritalar yeniden değişti Esed Erdoğan ile görüşücek mi? Selvi yazdı

Abdulkadir Selvi, Suriye'de muhaliflerin ilerleyişini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esed'in yaptığı yanlışın bedelini gördüğünü savunan Selvi, köşeye sıkışan Esed'in yeni dönemde Erdoğan’ın uzattığı eli sıkabileceğini yazdı.

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Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

Öte yandan HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ve ele geçirdiler. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı.

Peki Türkiye, Suriye'de değişen dengelerle birlikte nasıl bir tutum izleyecek? Merak edilen konuya dair Hürriyet'teki yazısında kaleme alan Selvi, şu ifadelere yer verdi:

13. Türkiye’nin gözü Tel Rıfat’ta PKK-YPG varlığının üzerindeydi. İHA ve SİHA’larımız PKK-YPG’nin her hareketini kontrol ediyordu. Dün sabah PKK-YPG’nin Tel Rıfat’tan çıkmak için hazırlık yaptığı haberleri geliyordu. Henüz Suriye Milli Ordusu’nun operasyonu başlamamıştı. Ancak akşam saatlerinde Suriye Milli Ordusu’nun Tel Rıfat’a girdiği haberi alındı. Gece boyunca operasyonlar sürdü ve Tel Rıfat, PKK’dan alındı. Tel Rıfat çıban başıydı. O nedenle PKK’dan temizlenmesi iyi oldu. Tel Rıfat’tan sonra sıra Menbiç’te. Ondan sonra sıra sınırımızdan PKK’yı söküp atmaya gelecek.

ESED, ERDOĞAN’LA GÖRÜŞEBİLİR

14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esed, yaptığı yanlışın bedelini gördü. Sadece Şam’a ve Lazkiye’ye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düştü. Ancak vakit geçmiş değil. Esed, yeni dönemde Erdoğan’ın uzattığı eli sıkabilir.