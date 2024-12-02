ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine ilişkin 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.Abone ol
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Ünlü çiftle ilgili şaşırtan iddia