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Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti ve MHP anlaştı dedi duyurdu

Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti ve MHP anlaştı dedi duyurdu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, son dönemde Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda sarfettiği sözler hakkında önemli bir değerlendirmede bulundu. Küçükkaya 'Cumhurbaşkanımız bir karar vermiş' diyerek canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylık konusundaki olası senaryosunu ifade etti.

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Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya, son günlerde gündemde olan Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un son dönemdeki 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir' sözleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti ile MHP arasında bir anlaşma yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmak istediğini belirten Küçükkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız bir karar vermiş....

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bugün Cansu Çamlıbel'le konuşmuş. 'Yorumum ne?' diye soruyorsanız, yorumum şu: Cumhurbaşkanımız bir karar vermiş. Bence MHP ile de anlaşmış. Bir dönem daha aday olmak istiyor.

"İstediği zemini oluşturuyor" 

Seçim 2026, 2027, 2028, normal takvimi 2028. Ama 2028 olursa Erdoğan aday olamıyor. Hükümet çevreleri diyor ki, 2027'de olur seçim diyor. Ama ben bunu CHP liderine sorduğum zaman, ben diyor 2025'te istiyorum dedi, Özgür Özel. Ama ben, mesela ben 2026 sonbaharı için bekliyorum.

Ne zaman olursa olsun. Mehmet Uçum bence Erdoğan'ın bir dönem daha aday olmasını istediği için onun zeminini oluşturuyor."

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