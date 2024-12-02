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Çelebi Havacılık, THY ile Afrika'da güçlerini birleştiriyor

Çelebi Havacılık, THY ile Afrika'da güçlerini birleştiriyor

Çelebi Havacılık, Türk Hava Yollarıyla (THY) yaptığı yeni ortaklıkla küresel hizmetlerini genişletti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Çelebi Havacılık, 1 Aralık itibarıyla Tanzanya'nın Dar Es Salaam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda THY'nin haftalık 9 uçuşuna yer hizmetleri ve yolcu hizmetleri sağlayacak.

Hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığıyla tanınan Çelebi Havacılık'ın Tanzanya'daki genişlemesi, şirketin EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki genişleme hedeflerine katkıda bulunuyor.

Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyon, aynı zamanda Çelebi Havacılık'ın Afrika'daki ilk planlı geniş gövde uçuşunu temsil edecek ve kıtadaki lider havalimanı yer hizmetleri sağlayıcısı olma hedefini güçlendirecek.

Açıkalamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, THY ile ortaklıklarını Dar Es Salaam'da başlatmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Afrika'daki büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olan bu operasyonun operasyonel mükemmeliyet anlayışlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Dorner, 'Bu anlaşma, Tanzanya'daki operasyon verimliliğimizde önemli bir artış sağlayacak. Kapsamlı hizmetlerimiz ve güçlü altyapımızla müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bu anlaşma, sadece Tanzanya ile sınırlı kalmıyor, Çelebi Havacılık'ın Afrika'daki operasyonlarını daha da güçlendirecek büyük bir stratejinin parçasıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

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