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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Esad'ı ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Esad'ı ziyaret etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu kaydetti.

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın Suriye halkı ve ordusuna tam destek verdiğini belirterek Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu ancak geçmişte olduğu gibi Suriye’nin kazanan taraf olacağını söyledi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu kaydeden Arakçi, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak niteledi.

Esad ise İran’a desteği için teşekkür ederek Arakçi’nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini anlamlı bulduğunu ifade etti.

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