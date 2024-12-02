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Binyamin Netanyahu'nun eşi, Trump ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Binyamin Netanyahu'nun eşi, Trump ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğünü belirtti.

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Trump ile Sara Netanyahu, Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eş Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki dostluk ve ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da gündeme getirdiğini ve bu esirlerin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.

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