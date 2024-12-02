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Belediye Başkanı zincirleme trafik kazasında yaralandı

Belediye Başkanı zincirleme trafik kazasında yaralandı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile 2 arkadaşının içinde bulunduğu makam aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Yazıcıoğlu ve şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi altına alındıkları belirtildi.

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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu makam aracı, Alaca-Sungurlu karayolu Gökçam mevkiinde bir tır, otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı.

Başkan Yazıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Murat Ünalmış ve Mevlüt Gökhan, kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ulaşarak tedavi oldular. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedaviye alındıkları belirtildi.

Kazanın ardından Başkan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Değerli hemşehrilerim, Çorum-Tokat yolunda yaşadığımız trafik kazasını hamdolsun yara almadan atlattık. Benim ve mesai arkadaşlarımın sağlık durumu gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, dualarınızı beklerim. Rabbim hepimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden korusun.

Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de valiyken halkın sevgisini kazanan Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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