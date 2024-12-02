Aytemiz, 2025 yılı hedeflerine hızla ilerliyor

Türkiye genelinde istasyon sayısını 650'ye taşıyan Aytemiz, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımlarını hızlandırarak sürdürüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 650 istasyon, 9 ikmal noktası ve 250 bin metreküplük depolama kapasitesi ile hizmet veren Aytemiz, Capital 500 araştırmasında 51'inci sırada yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, markanın müşteri odaklı yenilikleri, bayilere sağladığı güçlü desteği ve iş modeli ile sektörde fark yaratan bir konumda olduğunu belirterek,"Aytemiz olarak, akaryakıt sektöründe birçok alanda öncü ve ilham veren bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyor, yenilikçi ve değer yaratan iş modelleriyle hem sektörde bayilerimize ilham veriyor hem de müşterilerimize her noktada güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytemiz'in sunduğu değer ve çalışma modelinin altını çizen Eke, "Aytemiz olarak, yalnızca Türkiye genelinde istasyon sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bayilerimiz için değer yaratan, verimli ve başarıya odaklı iş modelleri sunarak, onların da bizimle büyüme yolculuğunda sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak sağlıyoruz. İstasyon yatırımlarımızı sadece büyüme hedeflerimiz ve finansal hedefler doğrultusunda değil, aynı zamanda bayilerimizin rekabet gücünü de artıran ve müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunan çözümler üzerinde yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eke, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda yatırımların hızlanarak süreceğini ve daha fazla istasyonun Aytemiz çatısı altında hizmet vereceğini aktararak, "Aytemiz olarak, akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyeti ve dijitalleşme ekseninde vizyonumuzu koruyarak büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında daha fazla noktada yer alacak ve güçlü iş ortaklıklarımızla Aytemiz markasını sürdürülebilir bir şekilde büyüteceğiz. Bu bağlamda, yeni yatırımlarımızla 2025 yılında istasyon sayımızı daha da artırmayı ve müşterilerimize daha geniş bir hizmet ağı sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytemiz'in 650 istasyonla Türkiye'nin dört bir yanında bulunmasının, marka adına gurur verici bir başarı olduğunu belirten Eke, şunları kaydetti:

"Aytemiz çalışanları, bayilerimiz ve tüm ekosistemimizle birlikte ülkemize değer katmak, sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmek ve en değerli çözümleri sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Amacımız, sektörde sürdürülebilir bir lider olarak hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza 'Bi Kere Aytemiz, Hep Aytemiz' dedirten hizmetler sunmak. 2025 yılına doğru güçlü büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."